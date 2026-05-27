Olivia Rodrigo, tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Il disco, che è diviso nelle due sezioni Girl So in Love e You Seem Pretty Sad, contiene anche i due singoli già pubblicati Drop Dead e The Cure e uscirà il 12 giugno 2026
Olivia Rodrigo ha annunciato la tracklist del terzo album You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, che uscirà il 12 giugno 2026. Il disco, frutto della collaborazione con il produttore Dan Nigro (che aveva lavorato con l’artista già ai primi due album Sour e Guts), è diviso in due sezioni, rispettivamente Girl So in Love e You Seem Pretty Sad. Tra i brani compaiono anche i singoli già pubblicati, Drop Dead e The Cure. Il carattere tipografico della tracklist risulta peraltro molto simile a quello usato per la canzone Just Like Heaven dei The Cure. Il 21 maggio, in un’intervista all’Elvis Duran Show, la cantautrice aveva però dichiarato che il brano The Cure “non ha nulla a che fare con la band. Anche se mi piace tantissimo, è solo una felice coincidenza”. Tuttavia, aveva definito il frontman della band, Robert Smith, “un amico”, e aveva aggiunto: “Lo adoro. Ci sentiamo praticamente ogni settimana. È fantastico”. Nel giugno 2025, la cantante aveva invitato il collega sul palco del Festival di Glastonbury durante il suo concerto, e insieme avevano cantato due celebri canzoni del gruppo, Just Like Heaven e Friday I’m in Love. Nell’aprile 2026, in un’intervista alla rivista British Vogue, lo stesso Smith aveva parlato della loro amicizia: “Ho comprato Sour e poi Guts (entrambi in CD!)" aveva scritto. "Sebbene la maggior parte delle canzoni di questi due album non siano propriamente “pensate per il mio pubblico”, sono tutte così belle che è difficile non innamorarsene". Aveva proseguito: "Mi chiama spesso per parlare di vestiti e moda, e abbiamo trascorso un paio di serate memorabili insieme in studio...Non vedo l'ora di scoprire cosa farà in futuro". La canzone The Cure di Olivia Rodrigo racconta l’altra faccia dell’amore, cioè la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. Diretto da Cat Stolen e da Jaime Gerin, il videoclip del brano vede l’artista vincitrice di tre Grammy Awards nei corridoi freddi e asettici di un ospedale (realizzato a mano con il cartone) alla disperata ricerca dell’antidoto per un cuore spezzato.
LA TRACKLIST
Ecco la tracklist dell'album You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love:
Girl So in Love
Drop Dead
Stupid Song
Honey bee
Maggots for Brains
U + Me = <3
My Way
Purple
You Seem Pretty Sad
The Cure
Begged
What’s Wrong With Me
Less
Expectations
Cigarette Smoke
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IL TOUR IN ARRIVO ANCHE A MILANO NEL 2027
Il 27 e 28 aprile 2027 Olivia Rodrigo farà tappa in Italia all’Unipol Dome di Milano per i concerti di The Unraveled Tour, che per le 65 date tra Stati Uniti, Europa e Regno Unito ha registrato il tutto esaurito in tutto il mondo in pochissimo tempo. Nel frattempo, l’artista è apparsa al The Tonight Show With Jimmy Fallon e ha debuttato nel doppio ruolo di presentatrice e di artista al Saturday Night Live. Proprio in una puntata del talk show aveva presentato in anteprima una canzone inedita, Begged. Durante l’esibizione, Rodrigo era seduta su un’altalena, immagine che aveva richiamato la copertina dell’album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nel mese di aprile, durante un’apparizione a sorpresa nel set di Addison Rae al festival Coachella, aveva invece presentato in anteprima il brano Drop Dead.
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Credits: IPA
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