Olivia Rodrigo, tracklist di You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love

Olivia Rodrigo ha annunciato la tracklist del terzo album You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, che uscirà il 12 giugno 2026. Il disco, frutto della collaborazione con il produttore Dan Nigro (che aveva lavorato con l’artista già ai primi due album Sour e Guts), è diviso in due sezioni, rispettivamente Girl So in Love e You Seem Pretty Sad. Tra i brani compaiono anche i singoli già pubblicati, Drop Dead e The Cure. Il carattere tipografico della tracklist risulta peraltro molto simile a quello usato per la canzone Just Like Heaven dei The Cure. Il 21 maggio, in un’intervista all’Elvis Duran Show, la cantautrice aveva però dichiarato che il brano The Cure “non ha nulla a che fare con la band. Anche se mi piace tantissimo, è solo una felice coincidenza”. Tuttavia, aveva definito il frontman della band, Robert Smith, “un amico”, e aveva aggiunto: “Lo adoro. Ci sentiamo praticamente ogni settimana. È fantastico”. Nel giugno 2025, la cantante aveva invitato il collega sul palco del Festival di Glastonbury durante il suo concerto, e insieme avevano cantato due celebri canzoni del gruppo, Just Like Heaven e Friday I’m in Love. Nell’aprile 2026, in un’intervista alla rivista British Vogue, lo stesso Smith aveva parlato della loro amicizia: “Ho comprato Sour e poi Guts (entrambi in CD!)" aveva scritto. "Sebbene la maggior parte delle canzoni di questi due album non siano propriamente “pensate per il mio pubblico”, sono tutte così belle che è difficile non innamorarsene". Aveva proseguito: "Mi chiama spesso per parlare di vestiti e moda, e abbiamo trascorso un paio di serate memorabili insieme in studio...Non vedo l'ora di scoprire cosa farà in futuro". La canzone The Cure di Olivia Rodrigo racconta l’altra faccia dell’amore, cioè la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. Diretto da Cat Stolen e da Jaime Gerin, il videoclip del brano vede l’artista vincitrice di tre Grammy Awards nei corridoi freddi e asettici di un ospedale (realizzato a mano con il cartone) alla disperata ricerca dell’antidoto per un cuore spezzato.