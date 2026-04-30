Olivia Rodrigo annuncia il tour 2027, due date a Milano

Dopo i successi internazionali degli ultimi anni, arriva un nuovo tour con doppio appuntamento all’Unipol Dome: il 27 ed il 28 aprile del 2027. Le date accompagneranno l’uscita del prossimo album, già molto atteso dai fan
Olivia Rodrigo ha trasformato emozioni intime e personali in brani capaci di riempire arene in tutto il mondo. Dopo il successo travolgente di Sour e la conferma con Guts, la cantautrice americana annuncia un nuovo capitolo dal vivo: il The Unraveled Tour, che farà tappa anche in Italia con due date consecutive all’Unipol Dome di Milano, il 27 e 28 aprile 2027. L’arrivo del tour accompagna l’uscita del terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (atteso nel 2026), già anticipato dal singolo Drop Dead (VIDEO). I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti American Express dal 5 maggio, seguiti da una fase dedicata ai fan registrati e dalla vendita generale dal 7 maggio.
Dalla tv ai live internazionali
Partita dalla recitazione nelle produzioni Disney, Rodrigo ha rapidamente conquistato la scena musicale globale, collezionando numeri da record e premi internazionali. I suoi tour precedenti hanno segnato un’evoluzione costante, portandola dai piccoli spazi ai grandi festival internazionali. Anche per questa nuova tournée si prevede uno show intenso e diretto, con un mix tra i successi che l’hanno resa celebre e i nuovi brani. Ad aprire le date milanesi saranno i Die Spitz, scelti per accompagnare l’atmosfera più cruda e autentica del progetto live.