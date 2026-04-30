Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Olivia Rodrigo annuncia il tour 2027, due date a Milano

Musica
©Getty

Dopo i successi internazionali degli ultimi anni, arriva un nuovo tour con doppio appuntamento all’Unipol Dome: il 27 ed il 28 aprile del 2027. Le date accompagneranno l’uscita del prossimo album, già molto atteso dai fan

Olivia Rodrigo ha trasformato emozioni intime e personali in brani capaci di riempire arene in tutto il mondo. Dopo il successo travolgente di Sour e la conferma con Guts, la cantautrice americana annuncia un nuovo capitolo dal vivo: il The Unraveled Tour, che farà tappa anche in Italia con due date consecutive all’Unipol Dome di Milano, il 27 e 28 aprile 2027. L’arrivo del tour accompagna l’uscita del terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (atteso nel 2026), già anticipato dal singolo Drop Dead (VIDEO). I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti American Express dal 5 maggio, seguiti da una fase dedicata ai fan registrati e dalla vendita generale dal 7 maggio.

Dalla tv ai live internazionali

Partita dalla recitazione nelle produzioni Disney, Rodrigo ha rapidamente conquistato la scena musicale globale, collezionando numeri da record e premi internazionali. I suoi tour precedenti hanno segnato un’evoluzione costante, portandola dai piccoli spazi ai grandi festival internazionali. Anche per questa nuova tournée si prevede uno show intenso e diretto, con un mix tra i successi che l’hanno resa celebre e i nuovi brani. Ad aprire le date milanesi saranno i Die Spitz, scelti per accompagnare l’atmosfera più cruda e autentica del progetto live.

Approfondimento

Olivia Rodrigo, il video di Drop Dead è ambientato a Versailles

Spettacolo: Ultime notizie

Can Yaman, nuovo look senza barba per una nuova serie tv

Spettacolo

L'attore turco cambia look per la nuova sit-com Bro di Lux Vide, mostrando sui social una...

Blanco, la possibile scaletta dei concerti a Bari

Musica

Dopo le date di Bari, martedì 5 maggio Blanco sarà in concerto al Palasele di Eboli....

L'Odissea, il film di Christopher Nolan durerà meno di Oppenheimer

Cinema

“È un film epico, come richiede l’argomento trattato, ma è più breve”, ha dichiarato il regista...

The Apprentice, le voci sul reboot Prime Video con il figlio di Trump

Serie TV

Secondo il Wall Street Journal, alcuni dirigenti avrebbero "iniziato a discutere...

La danza entra nei percorsi di cura all’Isola Tiberina

Spettacolo

Portare la danza dentro l’ospedale e farla diventare parte della cura. È quanto avvenuto...

Spettacolo: Per te