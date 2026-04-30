Olivia Rodrigo annuncia il tour 2027, due date a Milano

Olivia Rodrigo ha trasformato emozioni intime e personali in brani capaci di riempire arene in tutto il mondo. Dopo il successo travolgente di Sour e la conferma con Guts, la cantautrice americana annuncia un nuovo capitolo dal vivo: il The Unraveled Tour, che farà tappa anche in Italia con due date consecutive all’Unipol Dome di Milano, il 27 e 28 aprile 2027. L’arrivo del tour accompagna l’uscita del terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (atteso nel 2026), già anticipato dal singolo Drop Dead (VIDEO). I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti American Express dal 5 maggio, seguiti da una fase dedicata ai fan registrati e dalla vendita generale dal 7 maggio.