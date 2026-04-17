Olivia Rodrigo, il video di Drop Dead è ambientato a Versailles

Il primo singolo dal terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, in uscita il 12 giugno, inaugura la nuova era musicale dell'artista
Olivia Rodrigo inaugura la sua nuova era musicale con Drop Dead, primo singolo dal terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, in uscita il 12 giugno. Il video, girato alla Reggia di Versailles e diretto da Petra Collins, segna una svolta stilistica netta rispetto ai lavori precedenti: meno rabbia, più sogno, e una maturità artistica che promette grandi cose.
Versailles come metafora
C'è qualcosa di potentemente simbolico, nell'idea di Olivia Rodrigo che vaga tra gli specchi e le dorature della Reggia di Versailles. Non è solo uno sfondo lussuoso: è una dichiarazione d'intenti. Con Drop Dead, la cantautrice californiana annuncia che la sua nuova stagione artistica sarà grandiosa, ambiziosa e sorprendentemente luminosa.
Il video è diretto da Petra Collins, già al timone di alcuni dei lavori visivi più iconici di Rodrigo: la pop star corre di sala in sala attraverso gli spazi monumentali del palazzo francese, imbraccia una chitarra rosa e da vita a una performance viscerale e liberatoria. Le immagini sono eleganti ma mai fredde, regali ma cariche di energia.
La scelta di Versailles non è casuale. Il testo recita: "All pressed up in the bathroom line / you're looking like an angel on the walls of Versailles", un verso che trasforma il palazzo in metafora di un amore totalizzante, in cui il volto dell'amato si sovrappone alla bellezza più assoluta che l'umanità abbia mai creato. Ambientare il video proprio lì trasforma quella metafora in realtà visiva, con un effetto straniante e meraviglioso.
Una svolta musicale e una nuova maturità artistica
Sul piano sonoro, Drop Dead sorprende. Il brano rappresenta una partenza netta rispetto ai lavori precedenti, spesso dominati da rabbia e cuori spezzati: qui prevalgono synth soffici e un'atmosfera sognante. Rodrigo canta dell'intensità fisica dell'innamoramento - quel misto di euforia e nausea che conosce chiunque abbia amato davvero - con una grazia nuova e più consapevole.
La canzone è stata scritta insieme al produttore di lunga data Dan Nigro - già artefice di Sour e Guts - e ad Amy Allen, autrice di Espresso di Sabrina Carpenter e greedy di Tate McRae. Un team collaudato che stavolta ha scelto di esplorare un territorio emotivo inedito: la gioia. La stessa artista ha confessato che scrivere da un posto felice è stata una vera sfida creativa.
L'album, descritto dalla stampa specializzata come il più sperimentale della sua carriera, è stato registrato anche con Robert Smith dei The Cure, con cui Rodrigo aveva già condiviso il palco di Glastonbury l'anno scorso. Il lancio del singolo è stato preceduto da una campagna ingegnosa: lucchetti rosa posizionati in città come Londra, Los Angeles, Parigi e New York che insieme componevano la scritta "drop dead april 17th".
You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love uscirà il 12 giugno via Geffen Records. Nel frattempo, Rodrigo si prepara a fare il suo debutto come conduttrice del Saturday Night Live il 2 maggio, dove sarà anche ospite musicale.