Olivia Rodrigo, il video di Drop Dead è ambientato a Versailles

La scelta di Versailles non è casuale. Il testo recita: "All pressed up in the bathroom line / you're looking like an angel on the walls of Versailles", un verso che trasforma il palazzo in metafora di un amore totalizzante , in cui il volto dell'amato si sovrappone alla bellezza più assoluta che l'umanità abbia mai creato. Ambientare il video proprio lì trasforma quella metafora in realtà visiva, con un effetto straniante e meraviglioso.

Il video è diretto da Petra Collins, già al timone di alcuni dei lavori visivi più iconici di Rodrigo: la pop star corre di sala in sala attraverso gli spazi monumentali del palazzo francese, imbraccia una chitarra rosa e da vita a una performance viscerale e liberatoria. Le immagini sono eleganti ma mai fredde, regali ma cariche di energia.

C'è qualcosa di potentemente simbolico, nell'idea di Olivia Rodrigo che vaga tra gli specchi e le dorature della Reggia di Versailles. Non è solo uno sfondo lussuoso: è una dichiarazione d'intenti. Con Drop Dead, la cantautrice californiana annuncia che la sua nuova stagione artistica sarà grandiosa, ambiziosa e sorprendentemente luminosa .

Olivia Rodrigo inaugura la sua nuova era musicale con Drop Dead, primo singolo dal terzo album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love , in uscita il 12 giugno. Il video, girato alla Reggia di Versailles e diretto da Petra Collins , segna una svolta stilistica netta rispetto ai lavori precedenti: meno rabbia, più sogno, e una maturità artistica che promette grandi cose.

Una svolta musicale e una nuova maturità artistica

Sul piano sonoro, Drop Dead sorprende. Il brano rappresenta una partenza netta rispetto ai lavori precedenti, spesso dominati da rabbia e cuori spezzati: qui prevalgono synth soffici e un'atmosfera sognante. Rodrigo canta dell'intensità fisica dell'innamoramento - quel misto di euforia e nausea che conosce chiunque abbia amato davvero - con una grazia nuova e più consapevole.

La canzone è stata scritta insieme al produttore di lunga data Dan Nigro - già artefice di Sour e Guts - e ad Amy Allen, autrice di Espresso di Sabrina Carpenter e greedy di Tate McRae. Un team collaudato che stavolta ha scelto di esplorare un territorio emotivo inedito: la gioia. La stessa artista ha confessato che scrivere da un posto felice è stata una vera sfida creativa.

L'album, descritto dalla stampa specializzata come il più sperimentale della sua carriera, è stato registrato anche con Robert Smith dei The Cure, con cui Rodrigo aveva già condiviso il palco di Glastonbury l'anno scorso. Il lancio del singolo è stato preceduto da una campagna ingegnosa: lucchetti rosa posizionati in città come Londra, Los Angeles, Parigi e New York che insieme componevano la scritta "drop dead april 17th".

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love uscirà il 12 giugno via Geffen Records. Nel frattempo, Rodrigo si prepara a fare il suo debutto come conduttrice del Saturday Night Live il 2 maggio, dove sarà anche ospite musicale.