Il 2 giugno 1946 oltre dodici milioni di italiani votarono per la Repubblica, cambiando per sempre la storia del Paese. Dino Risi trasformò quel momento in una delle sequenze più celebri della commedia all'italiana: Alberto Sordi e Lea Massari a tavola con un gruppo di aristocratici monarchici mentre la radio comunica l'esito del referendum. A ottant'anni da quel giorno, Una vita difficile resta uno dei racconti più efficaci, divertenti e commoventi della nascita della Repubblica italiana
A volte basta una sequenza per raccontare un intero mondo. In pochi minuti si concentrano anni. Una meravigliosa sineddoche capace di condensare la Storia e l'Arte, il tempo e lo spazio. Succede quando ci si trova di fronte a capolavori come Una vita difficile. Il film di Dino Risi — non a caso inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare — racconta l'Italia nel momento del referendum tra Monarchia e Repubblica in maniera più efficace, emozionante e accessibile rispetto a molti saggi e articolesse. Ed è doveroso rendergli omaggio in questo 2 giugno 2026, giorno in cui la Repubblica italiana taglia il traguardo dei suoi primi ottant'anni.
Una vita difficile segna un passo fondamentale nella carriera di Alberto Sordi. Al netto di personaggi indimenticabili ma assolutamente sopra le righe e caricaturali come Il vedovo o Il vigile, il personaggio di Silvio Magnozzi — ferito e umiliato da un’esistenza crudele e ingiusta — ha una profondità, una cognizione del dolore che raramente si è vista nella pur vasta galleria di tipi umani interpretati da Albertone. Con il sorriso sulle labbra ma con l'amarezza nel cuore, la pellicola racconta l'evoluzione del nostro Paese dal 1944 al 1961 con una lucidità e un'ironia inusitate.
L'origine di tanta perfezione è da ricercarsi, oltre che nella superba performance di Sordi, nella regia di un maestro della ricchezza frugale come Dino Risi e nella sceneggiatura di uno scrittore del calibro di Rodolfo Sonego, che ha costellato il film di momenti autobiografici. Sonego si identificava pienamente in Silvio Magnozzi, e vi aveva trasfuso la propria storia: le ristrettezze economiche, le umiliazioni, la fedeltà cocciuta a un'idea del mondo che il mondo stesso si rifiutava di premiare. Persino il personaggio dell'editore, nella sua ambiguità crudele e sottile, rispecchiava — secondo lo stesso Sonego — i rapporti reali con il produttore Angelo Rizzoli, al punto che fu quest'ultimo a riconoscersi e a dichiararsi amareggiato.
Vale la pena ricordare anche una delle battaglie creative più significative nella genesi del film: amici e colleghi di Sonego insistevano perché il personaggio di Silvio fosse affidato a Marcello Mastroianni, che a quel tipo umano assomigliava pure nella vita. Sonego si oppose con fermezza, temendo che Mastroianni avrebbe introdotto nel personaggio «un certo perbenismo». Aveva ragione. Solo Albertone, con la sua capacità unica di essere contemporaneamente pagliaccesco e commovente, poteva incarnare quella contraddizione tutta italiana: la grandezza nell'insignificanza, il coraggio vile, la dignità ferita.
2 giugno 1946: come il cinema raccontò la nascita della Repubblica
Per capire quanto quella scena del referendum sia straordinaria, bisogna prima capire il contesto. Il 2 giugno 1946 è una data che non è soltanto un fatto politico: è un momento di rottura antropologica. Per la prima volta nella storia italiana, le donne votano. Il Paese è uscito da una guerra devastante, dall'umiliazione del fascismo, dall'occupazione straniera. Oltre dodici milioni e settecentomila italiani scelgono la Repubblica, poco più di dieci milioni e settecentomila la Monarchia. La differenza non è abissale, ma è sufficiente. Da quel giorno, il Re è storia.
Risi e Sonego scelgono di raccontare tutto questo non attraverso comizi o piazze in tumulto, ma attraverso una cena. Un tavolo imbandito. Un pasticcio al forno con polpette degno di Trimalcione. È un gesto di stile narrativo assoluto: la grande Storia che irrompe nella piccola storia quotidiana, tra camerieri impettiti, lampadari imponenti e posate di pregio. Una sineddoche perfetta.
Siamo nel 1946, alla vigilia del referendum. Silvio Magnozzi lavora a Il Lavoratore, quotidiano di sinistra, e vorrebbe titolare la prima pagina con un esplicito "Fuori il re!". Ma il direttore invita il giornalista a una certa moderazione: la vittoria dei repubblicani è comunque certa. Ciò che invece risulta assai incerto è come Silvio, insieme alla sua compagna Elena Pavinato (Lea Massari), riuscirà a rimediare una cena. Nella solita trattoria, tra un "Si fa credito domani", "giovedì gnocchi" e "sabato trippa", il Magnozzi e la fidanzata vengono rimbalzati perché vorrebbero pagare con una cambiale. Stesso esito pure al Ristorante all'Assassino.
Come spesso accade, è il caso a decidere. Elena incontra un suo vecchio amico, il marchese Daniele Capperoni, interpretato dal grande caratterista Daniele Vargas. L'aristocratico invita la coppia a casa dei Rustichelli. Il Magnozzi tentenna perché non ha l'abito per una cena di gala, ma il marchese lo rassicura: "Voi artisti non avete il dovere di essere eleganti." Una battuta che vale oro. E che dice tutto.
Così, tra camerieri, imponenti lampadari e posate di pregio, i due si ritrovano in mezzo a una schidionata di nobili conservatori, fieri sostenitori del Re. La ragione dell'invito non è delle più eleganti: Silvio ed Elena sono stati reclutati semplicemente per evitare che i nobili si ritrovassero in tredici a tavola. Superstizione borghese, servilismo mascherato da galanteria. Tra i commensali spicca Carlo Kechler, celebre campione ippico e caratterista già visto ne La dolce vita di Fellini, qui nei panni di tale Rustichelli.
Intorno a quel luculliano pasticcio al forno, Sordi inizia a baccagliare con i monarchici. Elena tenta di svelenire il clima: "Ma che poteva fare il re, combatteva a settant'anni, piccolo, un po' malato?" Poi, finalmente, la radio annuncia l'esito. Cala il silenzio. "Monarchia voti 10 milioni 709 mila 423." I nobili esultano. "Repubblica voti 12 milioni 718 mila 019. Da oggi l'Italia è repubblicana." I nobili, mesti, abbandonano il desco. Il marchese, al telefono, si concede un rivolo di speranza: "Non piangere papà, non tutto è perduto."
Soli davanti a quel manicaretto da Trimalcione, Sordi e Massari brindano con una coppa di champagne. È il 2 giugno 1946. Inizia la Storia della Repubblica italiana. E tutto questo Risi lo racconta senza un discorso, senza una bandiera, senza una fanfara. Solo due facce che sorridono davanti a un piatto di pasticcio. Il cinema italiano non ha fatto di meglio.
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Peraltro, il film in origine era molto più lungo e molte sequenze sono state accorciate: dal cameo di Vittorio Gassman — che ricordava di avervi partecipato a titolo gratuito — all'incontro fra Silvio e il Pastore. Silvana Mangano e Alessandro Blasetti appaiono nel film per pochi secondi, nel ruolo di se stessi. La scena del referendum, fortunatamente, è rimasta intatta. Non bisogna dimenticare i grandi meriti di Dino Risi in questa impresa. Risi era un maestro del particolare illuminante, dello schizzo fulmineo, della sintesi, del sapere calcolare la durata giusta e la tenuta massima di ogni inquadratura. La commedia all'italiana, il genere che con questo film raggiunge una delle sue vette assolute — insieme a Il sorpasso dello stesso Risi — non è mai semplice intrattenimento. È radiografia sociale, antropologia popolare, malinconia travestita da risata. Il critico Giuseppe Marotta vide subito nel personaggio di Silvio Magnozzi qualcosa di essenziale: «pusillanime e coraggioso, pigro e attivissimo, furbo e ingenuo, scettico e fiducioso [...] il più genuino e complesso ritratto di ragazzo del Sud che mi abbia mai commosso, divertito e incantato da uno schermo.» Lea Massari, dal canto suo, ottenne nel 1962 uno speciale David di Donatello per la sua interpretazione. Una presenza fondamentale: Elena Pavinato è il contrappeso drammaturgico di Silvio, il realismo che si scontra con l'idealismo, la praticità che dialoga — e spesso litiga — con l'utopia.
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Nel corso dei decenni, Una vita difficile ha ispirato altre grandi commedie che raccontano la storia d'Italia attraverso le vicende di personaggi-simbolo: da Il padre di famiglia di Nanni Loy (1967) a C'eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974), che in qualche modo ne raccoglie il testimone, riassumendo il percorso «non di uno, ma di tre Magnozzi».
Eppure, a ottant’anni dal referendum, la sequenza della cena monarchica conserva intatta la sua forza. Forse perché racconta qualcosa che va oltre il 1946: la capacità tutta italiana di sopravvivere all'ideologia grazie alla fame — letterale e metaforica. Forse perché Silvio Magnozzi, con la sua irriducibile, impossibile fedeltà a sé stesso, è uno di quegli archetipi che non invecchiano. O forse, più semplicemente, perché quel brindisi alla nascita della Repubblica resta uno dei momenti più belli della nostra storia cinematografica. E non è detto che non sia anche uno dei più belli della storia tout court.
Buon compleanno, Repubblica. E grazie, Silvio Magnozzi.