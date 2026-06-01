Il 2 giugno 1946 oltre dodici milioni di italiani votarono per la Repubblica, cambiando per sempre la storia del Paese. Dino Risi trasformò quel momento in una delle sequenze più celebri della commedia all'italiana: Alberto Sordi e Lea Massari a tavola con un gruppo di aristocratici monarchici mentre la radio comunica l'esito del referendum. A ottant'anni da quel giorno, Una vita difficile resta uno dei racconti più efficaci, divertenti e commoventi della nascita della Repubblica italiana

A volte basta una sequenza per raccontare un intero mondo. In pochi minuti si concentrano anni. Una meravigliosa sineddoche capace di condensare la Storia e l'Arte, il tempo e lo spazio. Succede quando ci si trova di fronte a capolavori come Una vita difficile. Il film di Dino Risi — non a caso inserito nella lista dei 100 film italiani da salvare — racconta l'Italia nel momento del referendum tra Monarchia e Repubblica in maniera più efficace, emozionante e accessibile rispetto a molti saggi e articolesse. Ed è doveroso rendergli omaggio in questo 2 giugno 2026, giorno in cui la Repubblica italiana taglia il traguardo dei suoi primi ottant'anni.

Una vita difficile segna un passo fondamentale nella carriera di Alberto Sordi. Al netto di personaggi indimenticabili ma assolutamente sopra le righe e caricaturali come Il vedovo o Il vigile, il personaggio di Silvio Magnozzi — ferito e umiliato da un’esistenza crudele e ingiusta — ha una profondità, una cognizione del dolore che raramente si è vista nella pur vasta galleria di tipi umani interpretati da Albertone. Con il sorriso sulle labbra ma con l'amarezza nel cuore, la pellicola racconta l'evoluzione del nostro Paese dal 1944 al 1961 con una lucidità e un'ironia inusitate.

L'origine di tanta perfezione è da ricercarsi, oltre che nella superba performance di Sordi, nella regia di un maestro della ricchezza frugale come Dino Risi e nella sceneggiatura di uno scrittore del calibro di Rodolfo Sonego, che ha costellato il film di momenti autobiografici. Sonego si identificava pienamente in Silvio Magnozzi, e vi aveva trasfuso la propria storia: le ristrettezze economiche, le umiliazioni, la fedeltà cocciuta a un'idea del mondo che il mondo stesso si rifiutava di premiare. Persino il personaggio dell'editore, nella sua ambiguità crudele e sottile, rispecchiava — secondo lo stesso Sonego — i rapporti reali con il produttore Angelo Rizzoli, al punto che fu quest'ultimo a riconoscersi e a dichiararsi amareggiato.

Vale la pena ricordare anche una delle battaglie creative più significative nella genesi del film: amici e colleghi di Sonego insistevano perché il personaggio di Silvio fosse affidato a Marcello Mastroianni, che a quel tipo umano assomigliava pure nella vita. Sonego si oppose con fermezza, temendo che Mastroianni avrebbe introdotto nel personaggio «un certo perbenismo». Aveva ragione. Solo Albertone, con la sua capacità unica di essere contemporaneamente pagliaccesco e commovente, poteva incarnare quella contraddizione tutta italiana: la grandezza nell'insignificanza, il coraggio vile, la dignità ferita.