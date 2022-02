Nella serata del Festival dedicata a cover e duetti, Aka 7even si farà accompagnare sul palco dell’Ariston dalla sua ex insegnante di “Amici”, Arisa. I due si esibiranno sulle note di “Cambiare” del celebre cantautore milanese Alex Baroni Condividi

Il giovane Luca Marzano in arte Aka 7even ha scelto di farsi accompagnare sul palco di Sanremo 2022, nella serata dedicata a cover e duetti, da una persona per lui davvero speciale. La sera di venerdì 4 febbraio, ci sarà Arisa che proprio lo scorso anno ha più volte sostenuto in veste di “professoressa di canto”, l’alunno durante il suo debutto e successo ad “Amici”.

I due sono attesi al Festival di Sanremo con la cover di "Cambiare", in un omaggio al celebre cantautore scomparso nel 2002, Alex Baroni. Un brano che è anche un importante tassello nella storia del Festival, visto che Baroni lo presentò in gara nel 1997, in quella che allora era definita come la competizione delle Nuove Proposte. Con "Cambiare" a Sanremo, Alex Baroni non vinse il gradino più alto del podio ma si aggiudicò comunque il premio come "Miglior Voce del Festival" e il "Premio Volare".

Il significato della canzone

Contenuta nell'album eponimo di debutto di Alex Baroni (1997, pubblicato in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo), "Cambiare" è stata scritta dallo stesso cantautore milanese insieme alle musiche di Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi e Marco D'Angelo. Un brano emotivamente inteso che tocca le corde più nascoste di noi. "Cambiare" parla infatti della fine di un amore e della necessità di stravolgere la propria vita in toto, per uscire da questa delusione. Il protagonista del testo racconta esplicitamente di come non se la senta di dimenticare la persona amata, cosciente però del fatto che questa sua decisione potrà comportare molte difficoltà per superare la fine di questa storia. Nel finale della canzone, i toni sono invece più ottimisti, con il narratore che racconta di averne fatto tesoro di questa delusione per non commettere lo stesso errore in futuro.

Il testo di "Cambiare"

Ti nasconderai

Dentro i sogni miei

Ma io non dormirò

Mi dovrà passare E quanti amori avrai

Che cosa gli dirai

E quanto anche di me

Io dovrò cambiare Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore, mi dovrà passare

Per restare libero, cambiare Ti nasconderai

Dentro gli occhi miei

Ma io non guarderò

Io dovrò cambiare Amore che non può volare

Resterai qui fino alla fine di me

Oh, amore, mi dovrà passare

Per diventare libero, cambiare, cambiare Combatterò con le mie notti bianche, oh

Combatterò, devo ricominciare a inventare me Amore, non mi provocare

Arriverò fino alla fine di te

Amore da dimenticare

Per diventare libero, cambiare, cambiare

E per non cadere più, cambiare