It ends with us, Brandon Sklenar si schiera al fianco di Blake Lively

L'attore di It Ends With Us Brandon Sklenar si è schierato con la sua sua co-protagonista Blake Lively. Nei giorni scorsi, l'attrice ha accusato Justin Baldoni di molestie sessuali e di una campagna diffamatoria ai suoi danni.

"Per l'amor di Dio, leggete questo", ha scritto Sklenar su Instagram, postando la denuncia di Lively contro Baldoni e la casa di produzione Wayfarer Studios.

Il sostegno a Blake Lively

Nel film It Ends With Us, Sklenar veste i panni di Atlas Corrigan, l'amore d'infanzia del personaggio interpretato da Blake Lively. Si tratta dell'ultima star, in ordine di tempo, ad essersi schierata pubblicamente a supporto dell'attrice, unendosi all'autrice del film Colleen Hoover, ai membri del cast di 4 amiche e un paio di jeans, ad Amber Heard, al regista Paul Feig e ad altri volti noti.

Anche Sony Pictures, che ha distribuito It Ends With Us, ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Lively. "Abbiamo già espresso il nostro sostegno a Blake in relazione al suo lavoro per il film. Ribadiamo pienamente e fermamente tale sostegno", ha detto un portavoce della Sony Pictures Entertainment a Variety. "Inoltre, condanniamo fermamente qualsiasi attacco alla sua reputazione. Tali attacchi non hanno posto nella nostra attività o in una società civile".

Anche SAG-AFTRA ha sostenuto le affermazioni di Lively, affermando: "Queste sono accuse preoccupanti. I dipendenti hanno tutto il diritto di sollevare questioni di preoccupazione o di sporgere denuncia. Le ritorsioni per aver segnalato cattiva condotta o un comportamento inappropriato sono illegali e sbagliate", ha affermato l'organizzazione in una dichiarazione. "Applaudiamo il coraggio di Blake Lively nel parlare di questioni di ritorsione e molestie e per la sua richiesta di avere un coordinatore dell'intimità per tutte le scene con nudità o contenuti sessuali. Questo è un passo importante che aiuta a garantire un set sicuro".