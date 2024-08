It Ends with Us, nuova featurette del film con Blake Lively

Il film It Ends With Us – Siamo noi a dire basta, adattamento dell’omonimo best seller di Colleen Hoover, uscirà nei cinema il 21 agosto. In attesa dell’esordio nelle sale, una featurette ha riunito gli attori Blake Lively e Brandon Sklenar, che interpretano la versione adulta dei due protagonisti Lily Bloom e Atlas Corrigan, e Isabela Ferrer e Alex Neustaedter, che recitano invece nei panni di Lily e Atlas ragazzi. L’incontro ha ispirato un divertente dialogo tra gli interpreti e le versioni più giovani di loro stessi. “A meno che la cintura non stia tendendo su i tuoi pantaloni, non indossarla”, ha ammonito con ironia Lively, interrogata sul tema della moda. “Io mi sono concentrato più sulla comodità che sulla moda, questo è il motivo per cui non ho avuto tanti appuntamenti”, ha proseguito Neustaedter, che ha poi ricevuto un saggio consiglio da Sklenar: “Indossa semplicemente quello che ti pare, che sia confortevole, che sia strano, se ha l’etichetta”. Un’altra questione ha riguardato i piercing, che secondo Lively sarebbe meglio evitare: “Per quanto tu voglia essere Britney Spears, non sarai mai Britney Spears. Quindi ascolta tua mamma e non farti il piercing all’ombelico. Io sono molto felice di non averlo fatto!”. Le ha fatto eco un divertito Sklenar: “Ho avuto un piercing sulle labbra per tipo un mese perché la mia fidanzata ha pensato che fosse cool e mio pare ha detto tipo: “Per favore togliti questa cosa dalla faccia”. Non so perché l’ho fatto, è un’idea terribile!”. Tutti, inoltre, concordano su un approccio più morbido nei confronti dei genitori. “Di’ loro di più che li ami e apprezzali di più. Ringraziali di più, non dare loro difficoltà”, ha detto Neustaedter. “Non hai davvero quella prospettiva finché non sei più vecchio e dici: “Uao, mio papà era più giovane di quanto io lo sia ora!”", ha aggiunto Sklenar.