Blake Lively ha lanciato una linea di prodotti per capelli

La ex star di Gossip Girl ha ammesso che la sua chioma è la parte di sé con cui più si identifica. La nuova linea di prodotti è frutto di ricerche durate una vita intera e di una progettazione lunga sette anni. Il nome? Affonda le radici nella sua storia familiare (e non c'entra, ovviamente, col colore dei suoi capelli)





Negli ultimi sette anni Blake Lively ha realizzato tre lungometraggi (di cui l'ultimo Siamo noi a dire basta arriva in Italia dal 21 agosto), è stata co-chair del Met Gala (nel 2022), è diventata mamma di altri due bambini (i primi due sono nati tra il 2014 e il 2016) ed è stata impegnata su un progetto segreto di cui veniamo a conoscenza solo adesso.

La diva di Hollywood ha annunciato via social la nascita di Blake Brown, una linea tutta nuova di prodotti per la cura e la bellezza dei capelli che ha già creato aspettative enormi tra i suoi fan e non solo.

Del resto, l'attrice la ex star di Gossip Girl possiede una delle chiome più invidiate del mondo dello spettacolo fin dai tempi del suo esordio sullo schermo. Chi si sognerebbe di ignorare i suoi suggerimenti di bellezza?

La chioma iconica della ex star di Gossip Girl Dopo Beyoncé e Rihanna, una nuova star globale entra a far parte del mondo del beauty fondando una linea di prodotti da lei ideati sulla base della propria esperienza personale.

Nell'introdurre la sua nuova linea di haircare, Blake Lively, i cui fantastici capelli biondi sono probabilmente il tratto più riconoscibile della sua incredibile bellezza, ha detto candidamente che la sua chioma è la parte del suo corpo con cui si identifica di più, quella di cui si prende cura da trentasei anni.

Blake Brown è nato così, tra ossessione, sperimentazione e ricerca dei metodi migliori per mantenere i suoi capelli sani e belli, un'esperienza che ora l'attrice ha deciso di condividere col mondo attraverso una linea di prodotti dedicati studiati e sviluppati fin nei minimi dettagli negli ultimi sette anni.

Ci è voluto molto, ammette la stessa Lively, per ottenere ciò che arriverà al pubblico tra il 4 e il 5 agosto, date in cui partirà la vendita online, dal sito ufficiale (dove è già possibile iscriversi per accedere per primi all'acquisto) e da Target, ma tutto doveva essere perfetto, esattamente come lei lo ha sempre immaginato.

Come tutte le sue colleghe illustri che si sono fatte negli ultimi anni anche beauty imprenditrici, Lively si è messa davanti agli obiettivi coi capelli in primo piano per reclamizzare dei prodotti che, per ora, sono stati solo mostrati nel loro packaging elegante color bronzo dorato.

Curiosamente, la linea di una delle bionde più famose dello schermo si chiama Blake Brown, dove “Brown” non indica un colore di capelli che non le appartiene, ma è il vero cognome di suo padre Ernie che, anni fa, adottò Lively come cognome d'arte. leggi anche Blake Lively ha partorito, è nato il quarto figlio con Ryan Reynolds

Prodotti con un grande assente (un segreto di bellezza) La nuova linea di prodotti per capelli di Blake Lively, Blake Brown, comprende, per ora, uno shampoo rafforzante, uno nutriente e le rispettive due tipologie di maschere da abbinare. Poi: uno shampoo secco, una “Glam Mouse”, un set di maschere pre-shampoo e una formula tutto in uno dalle proprietà da scoprire. Manca qualcosa, direte. In questa linea non c'è il balsamo, quello che ormai tutti conoscono come conditioner. Blake Lively ha smesso di usarlo del tutto da anni ed è questo forse il maggior segreto di bellezza della sua chioma.

L'attrice ha spiegato che i suoi capelli, che negli anni ha tinto di varie sfumature di biondo fino a spingersi al rosso ramato, sempre mantenendo le lunghezze di una sfumatura più calda delle radici, da vera californiana, si sono rovinati parecchio dopo le prime tinture, per questo ha iniziato ad ascoltare religiosamente i consigli dei professionisti a cui si è affidata.

La ricetta per capelli sani e gradevoli implica nutrizione, rafforzamento e idratazione e lei, ad esempio, usa una maschera a ogni lavaggio, come tutte le altre persone utilizzano il balsamo.

Anche la profumazione dei prodotti è stata studiata per includere tutte le fragranze che piacciono all'attrice. Il logo ricorda le celle degli alveari (sapranno di miele?) ma dalle anticipazioni si sa che c'è anche la vaniglia. Insomma: una linea con prodotti dalla resa da salone il cui costo non supera i venticinque dollari, cruelty-free, sostenibili, vegan, la cui varietà è destinata ad aumentare dopo il lancio. Dei must-have prima ancora di arrivare sul mercato.

