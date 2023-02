Blake Lively ha partorito, è nato il quarto figlio con Ryan Reynolds

La notizia sarebbe stata confermata indirettamente tramite un post su Instagram in cui l'attrice è senza pancione Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Un post in cui si mostra senza pancione dalla didascalia criptica ha dato ragione di pensare ai fan di Blake Lively che l'attrice sia diventata mamma del suo quarto figlio. La notizia del parto, che non è stata diffusa in nessun modo dall'attrice né dal suo marito Ryan Reynolds, è stata confermata dal magazine People. La celebre coppia di Hollywood avrebbe mantenuto la privacy sulla nascita del nuovo arrivato.

La foto senza pancione nel weekend del Super Bowl leggi anche Blake Lively è incinta: quarto figlio per l'attrice e Ryan Reynolds Il bebè appena arrivato in casa Reyonlds sarebbe nato lontano dai riflettori e dall'attenzione dei media e, visto il tono del post pubblicato sul profilo di Blake Lively, i suoi genitori sembrano intenzionati a mantenere il riserbo e a preservare la loro tranquillità domestica. L'ambiente domestico è comunque il protagonista del contenuto social che ha fatto drizzare le antenne agli appassionati di celebrity hollywoodiane poiché le foto pubblicate da Blake Lively mostrano la coppia a casa, come milioni di americani durante la serata più importante dello sport (e della tv e dello spettacolo) statunitense: quella del Super Bowl. Per il seguitissimo evento sportivo Lively e Reynolds sarebbero rimasti a casa a guardare la tv e a mangiare cibo da football match. “ La domenica del Bowl 2023 è stata impegnativa” ha scritto l'attrice che ha aperto il suo mini album fotografico casalingo con una foto in cui posa abbracciata al marito e alla suocera, Tammy Reynolds. Contesto a parte, l'attenzione è andata tutta sul pancione che nella foto effettivamente non c'è.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blake Lively (@blakelively) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Non si conosce il sesso del bebè né la data di nascita approfondimento Blake Lively incinta, l'ironico post con il pancione su Instagram Blake Lively posa in jeans e top, a piedi scalzi sul tappeto di casa sua, sorridente accanto al marito, anche lui in abbigliamento più che rilassato, camicia a maniche corte, cappellino e pantofole. Sul volto, forse, l'aria di chi si sta concedendo le ore di sonno di chi deve badare a un bambino piccolissimo. La caccia agli indizi, iniziata nel weekend, è terminata dopo l'annuncio di People che ha confermato l'aggiunta di un nuovo membro alla famiglia che ora conta sei componenti. Non ci sono conferme sulla data di nascita del bambino né notizie che rivelano il sesso del piccolo che si va ad aggiungere a un nucleo familiare che conta già James, otto anni, primogenito dell'attore di Deadpool e della star di Gossip Girl, Inez, sei anni, e Betty, nata tre anni fa. L'ultima apparizione pubblica ufficiale dei due attori risale allo scorso novembre quando hann presenziato, entrambi in splendida forma, alla trentaseiesima edizione dell'Annual American Cinematheque Awards a Beverly Hills.