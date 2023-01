Blake Lively incinta, l'ironico post con il pancione su Instagram

Blake Lively ha condiviso un divertente post in compagnia di Don Saladino, il suo personal trainer

Blake Lively e Ryan Reynolds sono tra le coppie più divertenti di Hollywood tra foto scherzose e filmati ironici condivisi sui social. L’attrice, in dolce attesa per la quarta volta, ha pubblicato un post divenuto immediatamente virale.

blake lively: “Qualcosa non sta funzionando”

Blake Lively, una delle artiste più seguite e amate di Hollywood, è ora in attesa del quarto figlio. Nelle scorse ore l’attrice ha attirato grande attenzione per il simpatico post in cui ha mostrato i cambiamenti fisici degli ultimi mesi.