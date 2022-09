Blake Lively incinta, le foto su Instagram per allontanare i paparazzi

Blake Lively ha scritto su Instagram: “Ecco qui le foto di me incinta nella vita vera così le undici persone presenti fuori casa mia in attesa di un avvistamento mi lasceranno in pace”

Dallo scatto con la sorella Robyn a quelli con il marito passando per una foto con l’amica Taylor Swift , Blake Lively ha pubblicato alcune immagini in dolce attesa affinchè i media possano utilizzarle.

approfondimento

Blake Lively compie 35 anni, i suoi ruoli più famosi

Blake Lively ha scritto: “Ecco qui le foto di me incinta nella vita vera così le undici persone presenti fuori casa mia in attesa di un avvistamento mi lasceranno in pace. Fate impazzire me e i miei figli".