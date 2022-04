Seconds, Blake Lively debutta al cinema come regista

Blake Lively , classe 1987 , è senza ombra di dubbio una delle protagoniste assolute della settima arte. Nel corso degli anni l’attrice si è imposta come una vera e propria star affermandosi anche come icona di stile grazie al grande seguito social con il profilo Instagram che vanta più di trentadue milioni di follower.

Poco fa il magazine ha annunciato che Blake Lively ( FOTO ) farà il suo debutto come regista sul grande schermo grazie a Seconds, pellicola basata sulla graphic novel distribuita nel 2014 .

approfondimento

Blake Lively e Ryan Reynolds alla premiere di The Adam Project. FOTO

La protagonista della storia sarà Clay che riceverà la possibilità di aggiustare gli errori del suo passato dando però la nascita ad altri.

La sceneggiatura sarà curata da Edgar Wright, mentre Blake Lively debutterà nel ruolo di regista cinematografica dopo aver diretto il videoclip del brano I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) di Taylor Swift.