“Non avrei mai potuto prevedere che il sesso anonimo in bagno in aeroporto avrebbe portato a questo – aveva scherzato l'attore facendo gli auguri alla moglie per la festa della mamma, nel 2021 - Ad ogni modo, sono fortunato a riflettere un po’ della luce del sole che fai splendere su tutti noi. Buona festa della mamma, amore mio”