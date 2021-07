Ryan Reynolds: "Ecco come è iniziata la storia con Blake Lively"

approfondimento

La frequentazione, inizialmente, era solo amichevole. “Casualmente ho scoperto che lei stava andando a Boston. E anche io stavo andando a Boston. Così lei ho detto: andiamo insieme. Siamo saliti sul treno e abbiamo viaggiato insieme: io la stavo solo supplicando di venire a letto con me” ha scherzato Ryan. La storia, improvvisamente, ha preso una piega romantica e “Una settimana dopo le ho detto: 'Dovremmo comprare una casa insieme'. Beh, lo abbiamo fatto”. Blake Lively e Ryan Reynolds si sono sposati il 9 settembre 2012 nel South Carolina e hanno avuto tre figlie insieme. L'attore ha poi raccontato qual è il segreto del loro matrimonio. “Sono presente con le mie figlie, con mia moglie. Il mio matrimonio è incredibilmente importante per me. Quell'amicizia è importante per me. Blake e io non facciamo film contemporaneamente. Quando Blake sarà pronta per fare qualcosa, farò un passo indietro io, faremo un po' avanti e indietro. Se lei farà un film prenderò io il suo posto e resterò a casa con le bambine”.

Ryan Reynolds, la dedica a Blake Lively

Il protagonista di Deadpool, in occasione della festa della mamma, ha pubblicato su Instagram uno scatto con la moglie e una dedica. “Non sarà mai abbastanza… ma tu sei il cuore e l’anima di ogni nostro momento. Sono grato per la luce e per la gentilezza che introduci di nascosto in ogni secondo della nostra vita. Ti vedo negli occhi delle nostre figlie. Sei in ogni risata, in ogni battito di ciglia, in ogni momento di difficoltà e vulnerabilità. La tenerezza e la grinta che servono per essere madre nel 2021 sono un simbolo di pura forza ed eroismo. Non avrei mai potuto prevedere che quel sesso nel bagno dell’aeroporto avrebbe portato a questo. O come assumeresti Dog The Bounty Hunter per trovarmi. Ad ogni modo, sono fortunato a riflettere un po’ di quella luce del sole che fai brillare su tutti noi. Buona festa della mamma, amore mio” ha scritto Ryan, che come al solito non ha rinunciato a prendere un po' in giro la moglie.