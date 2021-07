È stata diffusa una clip della bizzarra pellicola che uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dall'11 agosto. Si tratta di una divertentissima action comedy che vede il divo protagonista di una storia molto strana: scoprirà di essere il personaggio di sfondo di un videogioco. E farà di tutto per diventarne l'eroe e salvare il videogame prima che gli sviluppatori lo spengano. A dirigere c'è Shawn Levy, regista di tanti titoli di successo come "Una notte al museo" e "Real Steel"

È uscita una clip inedita di Free Guy - Eroe per Gioco, l'altrettanto inedita pellicola con protagonista Ryan Reynolds (assieme alla co-protagonista Jodie Comer) che arriverà nelle sale italiane a partire dall'11 agosto.

Già il trailer aveva incuriosito tutti quanti, stuzzicando i palati di chi ama le novità e detesta invece le cose trite e ritrite...



Questa divertente action comedy vanta la regia di Shawn Levy (regista di tanti titoli di successo come Una notte al museo e Real Steel) e un cast stellare ma la peculiarità sta innanzitutto nella sceneggiatura sui generis.



Racconta di Guy, un bancario che vive in uno strano mondo pieno zeppo di assurdità. Tutto gli sembra comunque normale, parte integrante della quotidianità insomma, dalle continue rapine in banca alle esplosioni di elicotteri che si susseguono di giorno in giorno. Fino a quando per lui non si alzerà il velo di Maya: scoprirà di essere un personaggio secondario di un videogame.

Una volta scoperta la vera natura sia sua sia del mondo che abita, Guy farà di tutto per riuscire a cambiare le carte in tavola. Cambiando la sua vita e non solo: anche il destino di tutto il mondo... Il suo mondo, quello del videogioco.



La clip che è stata pubblicata (la trovate di seguito) mostra una fuga in moto che mescola azione, adrenalina, comicità, assurdità e suspense. Non manca nemmeno un pizzico di romanticismo, come il finale del video dimostra. Ma ogni ingrediente tipico dei generi cinematografici che Free Guy - Eroe per Gioco "shakera" nel suo calderone viene sempre reinterpretato e riproposto in una nuova chiave. Inebriante.



Oltre a Ryan Reynolds, la grande protagonista di questa clip (così come dell'intero film) è la collega Jodie Comer, che qui vediamo nel bel mezzo di azioni che farebbero impallidire addirittura Lara Croft di Tomb Raider.

Questa scena era stata già accennata nella fine del trailer ufficiale, con un gran finale con cui il video si concludeva che lasciava a bocca aperta.



Potete vedere il trailer originale del film Free Guy - Eroe per Gioco nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.