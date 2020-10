I 10 migliori fillm di Ryan Reynolds. FOTO

4/16

Nello stesso anno Reynolds recita in "Un segreto tra di noi". È Michael, giovane scrittore, autore di "Fireflies in the Garden", un romanzo in cui parla della sua storia di famiglia. In realtà è solo un modo per vendicarsi di un padre padrone che non gli ha mai dimostrato affetto e stima. Ma Michael non riesce a decidersi: pubblicarlo o no? . (WEBPHOTO)