Ryan Reynolds vende la sua società e scrive una lettera a Blake Lively

Ryan Reynolds, le scuse alla moglie Blake Lively

"Grazie per il vostro messaggio” si legge nella mail della star di Deadpool. “Attualmente non sono in ufficio, ma sto ancora lavorando duramente alla vendita di Aviation Gin. Sembra per un periodo di tempo piuttosto lungo. Parlando di questo, ho appena imparato cosa significa la clausola contrattuale chiamata 'earn out'. E vorrei cogliere questa opportunità per scusarmi con tutte le persone che ho mandato a fan***o nelle ultime 24 ore. I miei avvocati mi hanno spiegato quanto ci vuole per raggiungere un earn out quindi... ho scoperto che non sono abbastanza George Clooney come pensavo. Il punto è che voglio dire alle persone inserite nella lista qui sotto che mi dispiace... E avrò bisogno del vostro aiuto nei prossimi mesi e anni. Grazie in anticipo!". Oltre alla moglie dell'attore, Blake Lively, i destinatari della mail di Reynolds sono “Mamma, Peter, CEO di Diageo, The Rock, George Clooney, Southern Glazer's, Betty White, TGI's Friday's, Baxter, Calistenics, AMC Theaters, Total Wine, il Numero 8, Don Saladino, Darden, la Testa di Alfredo Garcia, Cuscini per gli occhi rilassanti alla lavanda".