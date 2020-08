L'appello di Ryan Reynolds ai ragazzi: "il Covid uccide ancora"

L'attore, chiamato in causa da John Horgan, presidente del distretto della British Columbia in Canada, ha mandato un messaggio social e molto ironico a tutti i giovani: “Spero che non uccidiate mia mamma”



Con l'ironia che lo contraddistingue, Ryan Reynolds ha voluto mandare un messaggio a tutti i giovani per sensibilizzarli sulla pericolosità del Coronavirus. Chiamato in causa da John Horgan, presidente del distretto della British Columbia in Canada, l'attore ha diffuso un audio via social nel quale ha posto particolare attenzione sulla gravità di alcuni atteggiamenti irresponsabili.

Ryan Reynolds, l'appello ai giovani approfondimento Coronavirus, la donazione di Blake Lively e Ryan Reynolds “Non sono sicuro che le persone desiderino consigli medici da uno come me, a meno che non si tratti di chirurgia plastica. Perché, seppur molte persone non lo sappiano, io ero Hugh Jackman” ha scherzato l’attore canadese citando il caro amico e collega. “Posso dirvi comunque che andare alle feste è pericoloso. Chi ci va forse dovrebbe pensare alle migliaia di persone, anche ragazzi, che si stanno continuando ad ammalare di Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), alcune stanno anche morendo. È orribile che ad essere colpite maggiormente siano le fasce più vulnerabili: tra l’altro lì in Columbia Britannica avete gli anziani più cool del pianeta” ha continuato la star di Deadpool. “Ad esempio c’è l’ambientalista David Suzuki. E c’è pure mia madre, che non vuole restare rinchiusa nel suo appartamento tutto il giorno – ha detto ancora Ryan, ironico ma nemeno troppo - Vorrebbe essere là fuori a Kitsilano Beach cercando un 30enne vestito Abercrombie per fare come Mrs. Robinson. È insaziabile. La mia speranza, quindi, è che i giovani della Columbia Britannica non uccidano mia mamma. Oppure David Suzuki, o entrambi. Ecco, non uccidere nessuno credo sia l’opzione più ragionevole”.

Ryan Reynolds - ©Getty

Infine l'attore 43 ha spiegato come ama trascorrere le serate. “Io amo le feste. La mia cosa preferita da fare è sedermi da solo nella mia stanza con un bicchiere di gin e le prime 32 stagioni di Gossip Girl. Questo sì che è un party. L’ultima volta che l’ho fatto mi sono anche fatto male alla spalla“ ha scherzato ancora, citando la serie tv che ha reso celebre sua moglie, Blake Lively.

Ryan Reynolds e Blake Lively - ©Getty