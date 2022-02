The Adam Project, prima clip video del film con Ryan Reynolds

La prima clip del film: l'incontro tra i due Adam

La lunga sequenza di questa nuova prima clip mostra per esteso alcune scene che erano state già selezionate per il teaser ufficiale e per lo spot trasmesso in occasione del Super Bowl: si tratta di una parte cruciale di The Adam Project, ovvero, l'incontro di Adam adulto con l'Adam ragazzino.

Come è noto dalla sinossi del film, Ryan Reynolds è Adam, un pilota che vive la sua vita adulta in un'epoca futura in cui i viaggi nel tempo sono in piena sperimentazione. L'uomo decide di tornare nel passato per portare a termine una missione che potrebbe salvare il futuro dell'umanità e l'operazione coinvolge suo padre, scomparso quando lui era poco più che un bambino.

Nel passato, dunque, il protagonista ritrova sé stesso in versione adolescente e i due Adam dovranno imparare a convivere, conoscersi e aiutarsi per portare a termine il compito prefissato.

Nella clip ufficiale assistiamo ai momenti che seguono l'arrivo di Reynolds nella sua vecchia casa: il pilota è atterrato pericolosamente nel garage della casa della sua infanzia ed è ferito. Il giovane Adam - interpretato dall'attore Walker Scobell - lo interroga con insistenza per capire chi è quell'estraneo e come mai sembra conoscere a fondo ogni cosa della sua vita, dal suo nome, a quello del suo cane. Sempre più confuso, il bambino è sbalordito dal fatto che l'adulto ha la sua stessa cicatrice sotto il mento ma quando si accorge che al polso indossa il suo stesso orologio (un oggetto del padre scomparso), capisce il prodigio: l'uomo è sé stesso da adulto. Appresa la verità, il giovane Adam va in iperventilazione ed è proprio Reynolds a prestargli soccorso aiutandolo a respirare: nessuno meglio di lui può conoscere sé stesso.