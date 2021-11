Ryan Reynolds racconta la peggior esperienza come attore

È un ottimo momento per Ryan Reynolds, l'attore canadese naturalizzato statunitense, in questi giorni protagonista dello streaming con la pellicola prodotta da Netflix “ Red Notice ”.

L'episodio sul set di una sit-com

Il recente picco di popolarità dovuto al gran numero di spettatori che hanno visto “Red Notice” in streaming nelle ultime settimane (il film ha debuttato su Netflix lo scorso 12 novembre ed è visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha dato occasione a Ryan Reynolds di tornare su quelle fasi della giovinezza in cui la sua carriera stentava a decollare.

L'attore che ha conquistato il pubblico con la sua partecipazione a pellicole di successo appartenenti a generi molto diversi come “Lanterna Verde”, “Buried - Sepolto” e “Deadpool”, per citarne alcuni, ha confessato che la sua posizione è frutto di un percorso non sempre semplice. Tra le peggiori avventure che gli sono capitate da quando ha iniziato a fare l'attore c'è senz'altro la partecipazione ad una sit-com quando aveva circa diciotto o diciannove anni. Reynolds racconta che fu chiamato a prendere parte all'episodio pilota dello show che però fu completamente riscritto prima di arrivare al pubblico. Agli attori presenti sul set (lui compreso) fu chiesto, dunque, di improvvisare, un vero incubo per qualunque professionista, figuriamoci per un ragazzo. Reynolds che ha da poco compiuto quarantacinque anni e può vantare oggi una solida esperienza, continua a ricordare con terrore quell'esperienza che lo ha segnato al punto da essere ancora presente nei suoi racconti.



Nel 2022 un film di fantascienza

Nelle interviste c'è, naturalmente, spazio per discutere del suo ultimo personaggio, l'affascinante ladro di pezzi d'arte Nolan Booth, con cui l'attore ha ribadito di non avere nulla in comune. Diversa la sensazione, invece, per l'interpretazione del protagonista di “The Adam Project”, film diretto da Shawn Levy e che uscirà nel 2022. Nella pellicola di fantascienza Reynolds veste i panni di un uomo che riesce a tornare indietro nel tempo con l'obiettivo di provare a fermare una catastrofe che comprometterà l'integrità del pianeta Terra.