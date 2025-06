Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto a San Siro

Alla vigilia dei concerti milanesi, il cantautore ha raccontato: “Adoro la pressione che si crea prima di una data a San Siro, in particolare quando si comincia un tour"

È ufficialmente iniziato il nuovo tour di Cesare Cremonini. Dopo la data zero di Lignano Sabbiadoro, domenica 15 e lunedì 16 giugno il cantautore sarà in concerto allo stadio San Siro di Milano. Attesi 110.000 spettatori per i due appuntamenti live. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.

Cesare Cremonini: “Sono pronto a portarvi tutti con me” Due concerti in uno degli stadi più famosi al mondo. Cesare Cremonini salirà sul palco di San Siro per due serate all’insegna delle emozioni e del divertimento. L’artista ha spiegato: “Adoro la pressione che si crea prima di una data a San Siro, in particolare quando si comincia un tour". L'artista ha aggiunto: "Mi piace sentire il freddo nelle mani, il sangue scorrere più velocemente, la concentrazione arrivare al massimo, trattenere tutta l’energia esplosiva per quando sarà il momento”. I due concerti hanno registrato il tutto esaurito, Cesare Cremonini su Instagram: “Non vedo l’ora di rivedere quei rotoloni giganti che portano su fino agli ultimi anelli. Saranno due date imballate fino all’ultimo posto. Sono pronto a portarvi tutti con me”. Secondo quanto riportato su Ticketone, gli show avranno inizio alle ore 20.30. Questo l’indirizzo per poter raggiunge San Siro: via Piccolomini, 5, 20149, Milano. Al momento il cantautore non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta dei concerti. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti alla data zero allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro: Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Buon viaggio (Share The Love)

Lost in the Weekend

Un’alba rosa

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Ragazze facili

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

San Luca

50 Special

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore

Alla vigilia della partenza, Cesare Cremonini ha ringraziato il suo gruppo di lavoro per la tournée da oltre mezzo milione di spettatori. Il cantautore ha dichiarato: “Questi tredici stadi soldout (che grazie alle visibilità e agli ingombri di produzione ufficiali hanno persino ampliato le capienze massime superando quota 560.000 biglietti venduti!!) sono il risultato di un percorso decennale fatto insieme ai migliori professionisti del settore. Li ringrazio di cuore per la passione incredibile con cui stanno lavorando, sempre condita da un bellissimo sorriso, per far diventare realtà una visione personale di dolore, liberazione e amore”. Approfondimento Cesare Cremonini, le prime immagini del palco del tour