Britney Spears, a Universal i diritti per un biopic sulla popstar

Universal Pictures sta lavorando a un nuovo progetto cinematografico di carattere biografico da aggiungere al già vasto catalogo di film dello stesso genere dedicati ai grandi protagonisti della musica mondiale. Dopo mesi di trattative per l'acquisto dei diritti , quelli dell' esplosivo memoir di Britney Spears che è uscito nel novembre del 2023, The Woman In Me , sono andati alla Universal che realizzerà dunque un film sulla vita dell'iconica popstar . La cantante americana ha celebrato la notizia con i suoi follower e via social non è riuscita a contenere l'entusiasmo per questo nuovo progetto al quale stava lavorando segretamente col produttore Marc Platt. Su X ha scritto che Platt ha fatto alcuni dei suoi film preferiti.

Chi sarà l'attrice protagonista?



The Woman In Me, il libro autobiografico in cui Britney Spears si è raccontata senza nascondere dettagli anche scabrosi al pubblico che l'ha sempre amata e sostenuta anche nei suoi anni più difficili, diventerà un film, per la gioia di milioni di fan della popstar in tutto il mondo. La notizia è stata confermata da Variety che ha aggiunto i dettagli noti fino a questo momento del progetto che sarà prodotto da Marc Platt e diretto da Jon M. Chu, il team che ha lavorato all'atteso Wicked con Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Non si conoscono altri dettagli, per ora, sul lungometraggio, che ha attirato da subito, come è logico, tanta curiosità tra i fan di Spears e gli addetti ai lavori.

Sui media e sui social è già iniziata la discussione su chi sarà la protagonista del film, un'attrice che quasi certamente dovrà mettersi alla prova come ballerina e anche come cantante, secondo una recente tradizione dei biopic musicali (vedi il progetto con Timothée Chalamet su Bob Dylan in cui il divo di Dune canta davvero).

Tra i nomi delle possibili candidate spiccano quelli della stella emergente Sabrina Carpenter, Sydney Sweeney e Millie Bobby Brown, che sarà libera di girare altro dopo la fine di Stranger Things.