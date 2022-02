Nella serata cover di venerdì 4 febbraio, Emma Marrone porterà sul palco dell'Ariston Baby one more time, il brano che nel 1998 lanciò la carriera di Britney Spears. Con lei a duettare sul palco del Festival di Sanremo ( IL LIVE DELLA 4^ SERATA - LO SPECIALE - LA SCALETTA ) ci sarà Francesca Michielin , che Emma ha scelto anche come sua direttrice d'orchestra per la gara ufficiale. Baby one more time è considerata una delle canzoni di maggior successo degli anni Novanta e della carriera della popstar Britney Spears. Il brano ha venduto in tutto il mondo più di 10.000.000 di copie . Scopriamo le parole del testo e la sua traduzione.

Baby one more time, testo

Oh baby, baby, how was I supposed to know

That something wasn’t right here

Oh baby, baby, I shouldn’t have let you go

And now you’re out of sight, yeah

Show me how you want it to be

Tell me baby ‘cause I need to know now, oh because

My loneliness is killing me (and I)

I must confess I still believe (still believe)

When I’m not with you I lose my mind

Give me a sign

Hit me baby one more time

Hit me baby one more time

I must confess, that my loneliness is killing me now

Don’t you know I still believe

That you will be here

Just give me a sign

