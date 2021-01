Chi è Blanco, il cantante di "La canzone nostra" con Mace e Salmo

Il successo con “Notti in bianco” e l’istinto che guida Blanco

approfondimento

A luglio arriva “Notti in bianco” e la firma con una major discografica che gli apre le porte del mainstream. In una recente intervista ha raccontato di aver scritto il primo singolo di getto, mentre definisce “Notti in bianco” urlo d’addio all’amore tossico. Ad ottobre arriva il terzo singolo “Ladro di fiori”, altro brano che analizza l’amore nei confronti della ragazza per la quale ha iniziato a fare musica. Anche in questo Blanco scardina i canoni tradizionali della classica canzone d’amore con originalità e imprevedibilità e con un linguaggio crudo e selvaggio. Un brano dalle sonorità punk con sfumature trap che sottolinea ancora una volta la capacità di Blanco di non definirsi in un unico genere “Voglio che la musica mi prenda e mi trasporti dove vuole”, ha dichiarato. La passione per la musica è nata nel 2017 quando decise di scrivere una canzone per una ragazza, un gesto nato quasi per gioco ma che gli ha fatto scoprire la bellezza di quest’arte.