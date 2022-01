8/20 ©Fotogramma

Intanto l'ascesa nel mondo della musica non si arresta. Dopo la partecipazione a Sanremo del 1961, Celentano inanella una serie di grandi successi: da "Il ragazzo della via Gluck" e "L'albero di 30 piani" fino a "Tre passi avanti", "Pregherò" e "Chi non lavora non fa l'amore". Tra i suoi brani più famosi ci sono anche "La coppia più bella del mondo", "Una carezza in un pugno", "Azzurro" e "Storia d'amore". Nella foto una scena di "Lui è peggio di me", 1985, con Renato Pozzetto e Kelly Van der Velden)