Capo Plaza, il testo di "Allenamento #4" il nuovo singolo

In pochi giorni il video ha superato il milione di views ed è al secondo posto tra le tendenze di Youtube, ‘Allenamento #4’ è il nuovo singolo di Capo Plaza (tutto quello che c’è da sapere), subito in testa alla classifica dei singoli più ascoltati in Italia e anticipa l’album ‘Plaza’, secondo in carriera e in uscita il 22 gennaio. Come ormai da tradizione l’artista ha rilasciato quello che è il quarto capitolo di ‘Allenamento’ e tal proposito ha dichiarato: “Ho dato tutto me stesso per vincere, ma per me non è mai stato un gioco. Gli “allentamento” mi hanno aiutato molto perché mi hanno formato come artista. Dall’1 è nato il 2, dal 2 è nato il 3 e dal 3 è nato il 4. Non so se ci sarà un sequel”. Il video di ‘Allenamento #4’ è stato girato allo stadio San Siro di Milano.