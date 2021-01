Capo Plaza, la tracklist del nuovo album "Plaza"

Secondo progetto discografico per Capo Plaza che a inizio dicembre aveva annunciato l’arrivo di “Plaza”, a distanza di due anni da “ 20 ”, miglior debutto del 2018. Per presentare il nuovo album, l’artista ha pubblicato un video di circa un minuto e 30 e che vede la partecipazione straordinaria dell’attore Fortunato Cerlino. Un autentico trailer dove Capo Plaza annuncia l’uscita di “Plaza” per il 22 gennaio 2021 e che ha già raggiunto oltre 590 mila visualizzazioni. Il disco sarà rilasciato in versioni molteplici, a cominciare da un’edizione speciale che contiene un magazine autografato e un fumetto di cui Capo Plaza è protagonista. Così recita Fortunato Cerlino nel video di presentazione di “Plaza”: “Da queste parti c’è sempre stata scelta, tranne che nelle cose importanti. Ca’ dint’ pò giudicà e schiavizzà a chi vuò tu, ma solo liberà a te stesso. Un ragazzo tanto tempo fa, miezz’ a’ sti’ vie ci riuscì. Nella sanguinosa quiete della noia, a vent’anni decise che da qui se ne sarebbe uscito da fuoriclasse pe’ ce turnà ‘a vincitore. Dite al mondo che lui è tornato, e anche questa volta sta pe’ succerer ‘nu burdell”.

La carriera di Capo Plaza

Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, nasce e cresce a Salerno dove dal 2011 inizia a scrivere rime. I suoi testi parlano di riscatto e sono spesso inviti a credere in se stessi e nei propri obiettivi senza farsi fermare da niente e nessuno. Ha iniziato a pubblicare canzoni e freestyle su Youtube, poi nel 2013 arriva il singolo “Sto giù”. Dopo un anno arriva a Milano e realizza “Tutti i giorni” in featuring con Sfera Ebbasta. Nel 2016 Capo Plaza (tutto quello che c’è da sapere) pubblica lo street album “Sulamente nuje” con la collaborazione di Peppe Soks, altro rapper salernitano e inizia la collaborazione con l’attuale produttore AVA. Il singolo “Nisida” viene certificato disco di platino e dopo aver firmato il suo primo contratto discografico arriva il grande successo. Nel 2017 pubblica “Allenamento #1” (disco d’oro), “Allentamento #2” (doppio platino) e “Allenamento #3” (platino). Nel 2018 il suo primo album ufficiale, “20”, conquista il primo posto in classifica trascinato anche dai singoli “Non cambierò mai” e “Tesla” in collaborazione con Sfera Ebbasta e Drefgold. Oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e grandi numeri anche negli ultimi anni grazie ai vari feat con Aya Nakamura per “Pookie”, “Mi ami o no” con Giaime”, “Yoshi Remix” di Dani Faiv, Tha Supreme e Fabri Fibra, “Holly & Benji” con Ava e “Slatt” insieme a Rondodasosa.