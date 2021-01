Mace Salmo e Blanco, il testo di "La canzone nostra"

Il rapper sardo torna in scena insieme al producer e alla voce di “Notti in bianco” per “La canzone nostra”, brano d’amore non convenzionale e primo estratto di “Obe”, nuovo album di Mace

In tanti avevano immaginato che Salmo (FOTO) fosse pronto per rilasciare un nuovo singolo per i primi giorni del 2021 e invece spunta a sorpresa una collaborazione con il produttore Mace e Blanco. “La canzone nostra” è il brano che vede la partecipazione del rapper sardo e come spiegato dallo stesso Mace (nome d’arte del dj producer Simone Benussi) prende ispirazione durante una notte d’estate. Il produttore ha spiegato che il brano nasce ascoltando Hiroshi Yoshimura, compositore giapponese degli anni ’80. La traccia è un mix tra ritmiche elettroniche con atmosfere suggestive della musica ambient. Mace unisce in un perfetto equilibrio la voce di Salmo con quella del promettente Blanco, cantante classe 2003 e reduce dal successo di “Notti in bianco”. La sensibilità del producer trova infatti un incastro tra la maturità lirica di Salmo e l’energia irrazionale propria dell’adolescenza di Blanco, due voci che Mace esplora, con la stessa fame di un viaggiatore.