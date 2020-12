Salmo, nuovo singolo l'8 gennaio? Tutti gli indizi social

A due anni di distanza dall’ultimo album di inediti, il rapper potrebbe tornare con un nuovo singolo e sono tanti gli indizi pubblicati ai social Condividi:

Dopo i cinque dischi di platino conquistati con “Playlist”, ultimo album di inediti, Salmo è pronto per pubblicare nuova musica. Il rapper ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una serie di foto e come didascalia “8 gennaio!” con l’emoticon di un amplificatore. Dovrebbe quindi essere venerdì 8 gennaio la data di uscita del nuovo singolo di Salmo, considerando anche un precedente post dove la voce di “Il cielo nella stanza” ha scritto in cinese “Gǔn kāi”, ovvero “Esci”. Grande attesa per i fan che hanno anche catturato alcuni giri di basso presenti in diverse stories pubblicate da Salmo (I video delle migliori canzoni). Per molti si tratta di una vera e propria anticipazione della nuova canzone che dovrebbe uscire dunque a breve. Sul web è apparso anche un piccolo video non ufficiale costruito ad hoc da un utente per catturare le prime note del presunto nuovo singolo.

Il successo di “Machete Mixtape 4” e le varie collaborazioni Salmo ritorna dopo le oltre 250 mila copie vendute di “Playlist” e in grande successo di “Playlist Live”, album dal vivo pubblicato lo scorso anno. Nel frattempo si è dedicato alla produzione di “Machete Mixtape 4”, mixtape del collettivo italiano Machete Crew certificato con due dischi di platino per le oltre 100 mila copie vendute. Tanti i progetti negli ultimi mesi sia in veste di produttore come il singolo di Dani Faiv sia con diverse collaborazioni. La più importante è sicuramente “Boogieman”, canzone di Ghali presente nell’album “DNA”. Il brano che vede la partecipazione di Salmo è stato tra i più ascoltati del 2020 e ha venduto oltre 140 mila copie.