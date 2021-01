Mace Salmo e Blanco, il video di "La canzone nostra"

“La canzone nostra” di Mace, Salmo e Blanco

Salmo ha annunciato l’uscita del video pubblicando un estratto e una breve didascalia: “Grazie di cuore ai vecchi soci YouNuts e Maestro Production. il video è un omaggio agli anni 90, ci siamo ispirati al video “I’m so crazy” Par-T-one vs INXS (storico mashup del sardo Dj Sergione) e Firestarter dei Prodigy! Mi sono innamorato di questa canzone appena ho sentito la bozza, mi sembrava qualcosa di diverso dal resto del sound italiano. Sto cercando di essere imprevedibile e di adattarmi a qualsiasi stile! Ringrazio Mace e Blanco per questo trip”. Mace (nome d’arte del dj producer Simone Benussi) ha invece scritto: “Grazie per le ondate d'amore che “La Canzone Nostra” sta ricevendo”. Dopo aver prodotto l’album “DNA” di Ghali, il produttore ha scelto Salmo e Blanco per il primo singolo estratto dal suo nuovo album. “La canzone nostra” (il testo) è un perfetto equilibrio tra la voce del rapper sardo e quella del promettente Blanco, cantante classe 2003 e reduce dal successo di “Notti in bianco”. Un incastro tra la maturità lirica di Salmo e l’energia irrazionale propria dell’adolescenza di Blanco, due voci che Mace esplora, con la stessa fame di un viaggiatore. "La canzone nostra" è il primo estratto dell'album in studio di Mace intitolato "OBE (out of body experience)" in uscita il 5 febbraio.