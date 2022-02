Se col suo inedito Lettera al di là dal mare Massimo Ranieri ha toccato il cuore del pubblico di Sanremo 2022 (IL LIVE DELLA 4^ SERATA - LO SPECIALE - LA SCALETTA), con Anna verrà di Pino Daniele, brano scelto per la serata delle cover, il cantautore punta a commuovere il Teatro Ariston. Anna verrà è stato uno dei singoli di punta di Mascalzone latino, un altro dei grandi album di Pino Daniele, all'epoca nel pieno della sua carriera. Il pezzo è stato concepito come un omaggio ad Anna Magnani e solo recentemente Ranieri ha rivelato che fu scritto per lui dall'amico e compositore napoletano. Con il suo testo poetico e un arpeggio tra i più famosi del grande musicista scomparso, il brano è attuale ora più che mai col suo messaggio carico di speranza. Ranieri lo ha certamente selzionato anche per la forte affinità col contenuto della sua nuova canzone: in entrambi i pezzi il mare è protagonista assoluto ma se nel nuovo brano esso rappresenta il ricordo dell'emigrazione sofferta, per Pino Daniele è l'orizzonte sereno a cui aspirare.

Massimo Ranieri ha invitato Nek, veterano del palco dell'Ariston, per un'esibizione a due che sarà certamente memorabile.