Drusilla Foer, conduttrice della terza serata di Sanremo: 10 curiosità

Drusilla Foer (CHI E' LA CO-CONDUTTRICE) è felice per essere in un luogo che non è solo musicale ma è anche di aggregazione: “Vedo una nazione colma di amore per la musica. Son contenta che ci sia un pubblico molto giovane. Amadeus è attento a captare cosa gira intorno alla musica senza trascurare le vecchie glorie. Sono serate colme di affettività e io dove c’è affetto mi diverto e sono qui per divertirmi. Dovevo essere la persona scandalosa di questo Festival ma non ne mancano, alla fine sono la donnina più normale. La musica è un veicolo importante ed emotivo per esprimere certi contenuti. E questa è già una vittoria. A proposito, finalmente posso mettere otto vestiti diversi nella stessa sera: quando mai mi ricapiterà? Provo tenerezza verso me stessa". Sull'intervento ritenuto omotransfobico di Checco Zalone, Drusilla dice che "se questo solleva un dibattito per avere una convinzione è un momento di valore. Io mi metto sempre a dispozione del dubbio e dell'inaspettato e sono pronto a cambiare le opinioni. Checco ha fatto una operazione forte per smuovere le acque e quando le acque si agitano io sono sempre contenta. Mi espongo non solo sui temi LGBT ma anche sulla violenza sulle donne e sulla meritocrazia sul lavoro. Sono la bandiera di quello che penso". Che farà stasera? Ci sarà un momento per una chiacchiera personale "ma nell'insieme non ho preparato molto, spero solo di divertirmi. Però ora mi state mettendo terrore. Ammetto che Amadeus mi ha sedotto con la sua naturalezza, è un valore sempre premiante...a oggi si è comportato in modo naturale, se poi è una carogna ve lo dico domani. Battute a parte io voglio solo divertirmi e per tranquillizzarmi penserò di parlare a una unica persona seduta sul divano, tecnica che utilizzo sempre quando faccio spettacolo a teatro. E sia chiaro il divertimento non è un luogo stupido e mi farà piacere tirare fuori dei temi quando sarà il momento, onorerò quel palco con riflessioni, con croccantezza e con il pensiero". Sui ricordi sanremesi Drusilla rammenta sua papà che cantava alla mamma Chiamami ancora amore.