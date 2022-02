Grande successo per I Wanna Be Your Slave di Damiano , Ethan , Thomas e Victoria . Come annunciato dall’account Instagram dei BRITS, la canzone dei Måneskin ha conquistato un'altra prestigiosa certificazione.

Venerdì 11 febbraio i BRITS hanno comunicato il nuovo successo del gruppo che da dodici mesi sta dominando incontrastato la scena discografica a livello mondiale. Come rivelato su Instagram, i Måneskin hanno conquistato un disco di platino per il singolo I Wanna Be Your Slave grazie alla vendita di oltre 600.000 copie nel Regno Unito.

