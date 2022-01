BRIT Awards 2022, svelato il conduttore della cerimonia

Cresce sempre di più l’attesa per l’appuntamento che da anni attira la curiosità di milioni di persone da ogni angolo del pianeta. Martedì 8 febbraio il palco dell’iconica The O 2 Arena ospiterà la manifestazione con protagonisti alcuni degli artisti più popolari al mondo.

Tra i nominati dei Brit Awards 2022 Ed Sheeran , Dua Lipa , Adele ( FOTO ), i Coldplay , Calvin Harris e le Little Mix , reduci dal primato ottenuto lo scorso anno come la prima formazione femminile della storia a vincere nella categoria Best Group.

Nominati anche i Mäneskin (FOTO) che si presenteranno ai nastri di partenza con ben due candidature: la prima come International Group e la seconda nella categoria International Song of the Year grazie al brano I Wanna Be Your Slave.