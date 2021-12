I Coldplay annunciano lo stop alla nuova musica dal 2025

Dodici album e poi solo concerti, il progetto dei Coldplay

approfondimento

Le migliori canzoni dei Coldplay

Non è la prima volta che Chris Martin parla dell’ipotetico stop a nuova musica da parte dei Coldplay. Durante le varie interviste rilasciate per la presentazione dell’album in studio “Music Of The Spheres”, nono in carriera, il frontman aveva spiegato che l’intenzione del gruppo era quella di arrivare a fare 12 album e poi fermarsi. Ora, a distanza di qualche mese, è arrivato anche l’ipotetico anno in cui a questo punto dovrebbe uscire il dodicesimo album dei Coldplay. L’idea di base, raccontata dallo stesso Chris Martin, è quella di chiudere con nuove produzioni e concentrarsi esclusivamente nei concerti, come accade ormai da tempo ai Rolling Stones. Una carriera che potrebbe proseguire solo ed esclusivamente con lunghi tour.

Il prossimo tour dei Coldplay sarà in parte alimentato da un pavimento che genera elettricità grazie al movimento dei fan. Saranno presenti anche delle biciclette, anche queste in grado di generare elettricità se verranno utilizzate dagli spettatori presenti. Questo tipo di iniziative fa parte di un piano in 12 punti per ridurre il consumo di carbonio. La scelta avviene due anni dopo la decisione da parte dei Coldplay di non andare in tour fino a quando non avrebbero potuto farlo in un modo più sostenibile. Chris Martin ha detto che i fan saranno praticamente sul "pavimento cinetico": "Muovendosi, alimentano il concerto".

La carriera e l’ultimo album Music of the spheres

La carriera dei Coldplay è iniziata nel 2000 con la pubblicazione del primo album "Parachutes", mentre l’ultimo progetto discografico è "Music of the spheres". Dall’album sono stati estratti i singoli “Let Somebody Go” con Selena Gomez, “My Universe” con i BTS e “Higher Power”, quest’ultimo ha permesso al gruppo di ricevere una nomination ai Grammy per la categoria Best Pop Duo/Group Performance. Due invece le nomination ai Brit Awards come band dell’anno e miglior band rock/alternative. Secondo le stime, la band britannica ha venduto finora oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo.