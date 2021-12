Little Mix, annunciata una pausa dopo la fine del tour

Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock hanno subito messo le cose in chiaro: “Non ci stiamo separando, le Little Mix sono qui per restare”

Little Mix: “sentiamo che questo sia il momento giusto per prendere una pausa”

Little Mix, è uscito il nuovo album Between Us

Venerdì 12 novembre le Little Mix hanno pubblicato il Greatest Hits Between Us per festeggiare dieci anni di carriera da protagoniste assolute della musica, basti infatti pensare alle decine di milioni di copie vendute, alle certificazioni conquistate e alle numerose imprese storiche, come quella di essere divenute la prima formazione femminile in quarantaquattro anni a trionfare come Best Group ai Brit Awards battendo così anche le Spice Girls.