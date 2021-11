Little Mix, è uscito il nuovo album Between Us

Il disco contiene i successi più celebri e cinque inediti: Love (Sweet Love), No, Between Us, Cut You Off e Trash

Little Mix, è uscito Between Us

La girl band britannica si è imposta come una delle formazioni di maggior successo nella storia della musica. Nelle scorse ore le Little Mix hanno fatto ritorno sul mercato con Between Us, accolto positivamente da pubblico e critica.

Il disco racchiude cinque brani inediti e alcuni dei loro successi più amati, tra i quali Wings, Black Magic, Touch, Sweet Melody e Shout Out To My Ex, quest’ultimo certificato con tre dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 1.800.000 copie.