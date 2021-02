The LM5 Tour: Film, è uscita la pellicola delle Little Mix

Dal Regno Unito alla Francia passando per Spagna, Germania e Italia, LM5: The Tour è la serie di concerti che ha visto la girl band più esplosiva al mondo calcare alcuni dei palchi più importanti e prestigiosi d’Europa.

Little Mix: è uscito il film

The LM5 - The Tour Film è finalmente disponibile su iTunes. Poche ore fa le Little Mix hanno annunciato la distribuzione della pellicola su iTunes dopo l’uscita nelle sale cinematografiche il 21 e il 22 novembre 2020 nel Regno Unito. Il film è un concentrato di pop, energia ed emozioni in grado di far scatenare dall’inizio alla fine.

Le quattro ragazze hanno deciso di immortalare il loro concerto sul palco della celebre The O2 Arena di Londra permettendo così ai fan di tutto il mondo di assistere al loro show straordinario.

La girl band (FOTO) ha pubblicato una breve anteprima del concerto sul profilo Instagram da oltre tredici milioni di follower, il filmato vede le ragazze esibirsi sulle note di Wasabi.