Mel C continua a sperare nel ritorno di Victoria nelle Spice Girls

Come riportato da NME, Sporty Spice ha parlato della possibilità del ritorno di Victoria Beckham nel gruppo in occasione del venticinquesimo anniversario dell’uscita di Wanna Be

Il 2021 si è aperto nel migliore dei modi per una delle popstar più famose, amate e iconiche nella storia della musica. Infatti, pochi giorni fa Sporty Spice ha pubblicato il video ufficiale del nuovo singolo Into You, quinto estratto dal nuovo album Melanie C che ha conquistato grandi consensi da parte del pubblico e della critica tanto da debuttare all’interno della Top10 dei dischi più venduti del Regno Unito.

Dal successo di Wanna Be alla conquista delle classifiche di tutto il mondo fino all’affermazione come una delle formazioni di maggior successo nella storia della musica, le Spice Girls hanno scalato le chart a livello internazionale vendendo milioni di copie e imponendosi come un fenomeno mediatico senza precedenti.

Mel C: “È stato difficile lo scorso anno”

Se il 2019 ha segnato il ritorno di Emma Bunton, Mel B, Mel C e Geri Halliwell (FOTO) con lo Spice World - 2019 Tour, il 2021 potrebbe portare a una reunion con la presenza di Posh Spice, infatti Mel C ha dichiarato: “È stato difficile lo scorso anno, ci è mancata tantissimo. Ma hai ragione, siamo davvero amiche. E per noi è importante che lei sia felice in tutto!”.

Successivamente, la voce di I Turn To You ha aggiunto: “Lei è stata coinvolta nel processo creativo e in tutto ciò che abbiamo fatto per lo show. E credo che per lei sia stato davvero difficile. Quella prima sera, quando le foto hanno iniziato a girare in tutto il mondo, per lei è stata dura. Speriamo che sia stata così difficile da riportarla con noi. È davvero dura, lo so”.