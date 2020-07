Spice Girls, 22 anni fa usciva Viva Forever: il ricordo su Instagram

Spice Girls: un gruppo inarrivabile

approfondimento

Spice Girls: le 5 canzoni più famose

Da Wanna Be a Headlines (Friendship Never Ends) passando per Spice Up Your Life, Stop, Holler, Too Much e Never Give Up On The Good Times.

Le Spice Girls non sono semplicemente un gruppo che ha riscritto la storia del pop, ma le cinque ragazze hanno rappresentato un fenomeno mediatico senza precedenti in grado di influenzare culturalmente la società.

Milioni di copie vendute, primi posti in tutto il mondo, tour, un film, merchandising e tanto altro, Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice e Sporty Spice hanno scritto i loro nomi nella storia dell’intrattenimento.