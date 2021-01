Spice Girls, Mel C lancia il nuovo singolo Into You

Mel C: il nuovo singolo dance

Se il 2019 ha segnato il ritorno delle Spice Girls con il tour che ha visto Sporty Spice, Baby Spice, Scary Spice e Ginger Spice (FOTO) esibirsi davanti a decine di migliaia di persone, lo scorso anno ha segnato il comeback discografico di Mel C.

Who I Am ha avuto il compito di alzare il sipario sul nuovo progetto discografico che ha poi visto la luce a ottobre. Ora, la cantante si appresta a scalare nuovamente le classifiche con il travolgente singolo Into You, sesto estratto dopo il brano apripista, Blame It on Me, In and Out of Love e Fearless in duetto con Nadia Rose.

Into You è un concentrato di pop e arrangiamenti dance che rimangono in testa al primo ascolto.

Pochi minuti fa Mel C, classe 1974, ha pubblicato il videoclip ufficiale del brano che conta già migliaia di visualizzazioni su Youtube.