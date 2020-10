Spice Girls, 20 anni fa uscivano Holler e Let Love Lead The Way

Emma Bunton ha colto l’occasione per raccontare un particolare sul videoclip del brano Let Love Lead The Way

Vent’anni dall’uscita dei due singoli iconici della girl band che ha rivoluzionato la storia della musica. È il 23 ottobre 2000 quando Emma Bunton , Mel C , Mel B e Victoria alzano il sipario sulla nuova era discografica delle Spice Girls , momentaneamente un quartetto in seguito all’uscita di Geri Halliwell .

Holler e Let Love Lead The Way sono i due brani estratti dal disco Forever, pubblicato il 1° novembre 2000. Le canzoni riportano il gruppo in cima alle classifiche a livello internazionale regalandogli nuovi traguardi e successi , tra questi la prima posizione nella prestigiosa chart britannica dei singoli più venduti e un disco di platino.

Emma Bunton: l’aneddoto del videoclip

approfondimento

Spice Girls, in arrivo il documentario

Baby Spice (FOTO) ha voluto celebrare l’importante data condividendo un filmato sul suo profilo Instagram che conta oltre un milione di follower che ogni giorno suono la sua vita. Emma Bunton ha colto l’occasione per rivelare un aneddoto sulla realizzazione del videoclip del brano Let Love Lead The Way svelando come il suo famoso vestito verde fosse stato in realtà improvvisato all’ultimo secondo.

Baby Spice ha scritto: “Le registrazioni per il video di Let Love Lead The Way sono state davvero divertenti! Non sono riuscita a trovare nulla da indossare così ho trovato questa stoffa verde e l’ho avvolta intorno a me!”.