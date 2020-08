Mel C annuncia l’unica data italiana del suo tour europeo

Dopo anni di attesa, il nuovo album ‘Melanie C’ è in arrivo il 2 ottobre 2020. Nel guinness dei primati per essere stata la prima artista ad avere 11 singoli al #1 della classifica inglese, la cantante delle Spice Girls, annuncia l’unica data italiana del suo tour europeo, l'8 maggio a Milano

Risale invece al 1998 la prima avventura solista di Melanie C con la partecipazione al singolo di successo ‘When You Are Gone’ con Bryan Adams, l’anno successivo pubblica invece il suo album di debutto come solista intitolato ‘Northen Star’ che registra più di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sette dischi di platino, quattro dischi d'oro, e due singoli al numero uno.

Melanie C arriva in concerto il prossimo sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per presentare il suo nuovo omonimo album in uscita a ottobre. Farà tappa anche nel nostro paese il tour europeo dell’ex Spice Girls ( Spice Girls, 22 anni fa usciva Viva Forever: il ricordo su Instagram ) che con il gruppo ha pubblicato tre album e venduto oltre 85 milioni di dischi e vinto una serie di premi tra cui un BRIT per l'eccezionale contributo alla musica britannica.

approfondimento

Spice Girls, Mel C è tornata: il nuovo singolo è In and Out of Love

Come artista solista, Melanie C ha pubblicato in totale sette album tra il 1999 e il 2016, realizzando oltre 3 milioni di album venduti, numerosi singoli al numero #1 e sei top 10, tra cui i successi iconici ‘I Turn To You’ e ‘Never be the Same Again’ con Lisa ‘Left Eye’ Lopez.

Inoltre, è l’unica artista al mondo ad aver ottenuto la #1 nelle chart inglesi sia come artista solista che come duo, quartetto e quintetto. Anche da solista negli anni ha scalato le classifiche di tutto il mondo e vinto numerosissimi premi tra cui cinque Brit Awards e una menzione del Guinness Dei Primati, mentre nel 2012 si è riunita con le Spice Girls (Mel C: "Io e le altre Spice Girls abbiamo ancora una chat di gruppo") per quello che ha descritto come il momento clou della loro carriera di gruppo - esibendosi alla cerimonia di chiusura olimpica di Londra.

A quattro anni di distanza da ‘Version Of Me’, Melanie C è pronta a rilasciare il nuovo e omonimo disco in uscita il prossimo 2 ottobre 2020 e anticipato dai singoli ‘Who I Am’, ‘Blame It On Me’ e ‘In And Out Of Love’. Il nuovo album di Melanie C è un viaggio di introspezione, crescita e accettazione. Caratteristiche che si riflettono nella scelta dei collaboratori sul progetto, che vanno da Nadia Rose e Shur ai remix di artisti del calibro di Joe Goddard.

Il tour europeo atteso per il 2021, farà tappa nel nostro paese sabato 8 maggio 2021 ai Magazzini Generali di Milano per una serata unica.