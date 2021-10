Little Mix, il nuovo singolo è Cut You Off

La canzone arriverà sul mercato il 12 novembre, come annunciato attraverso il video pubblicato su Instagram Condividi:

Poche settimane fa la girl band dei record ha festeggiato dieci anni di carriera, ora Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock hanno annunciato l’uscita di un nuovo singolo, secondo estratto dal progetto discografico Between Us.

Non si arresta il successo straordinario della formazione femminile che ha riscritto la storia della musica vendendo decine di milioni di copie in tutto il mondo e inanellando record su record, come quello di essere diventate la prima girl band della storia a trascorrere cento settimane all'interno della Top10 del Regno Unito e la prima a trionfare nella categoria British Group ai BRIT Awards, cosa non riuscita neanche alle Spice Girls. Nei giorni scorsi le Little Mix hanno pubblicato il nuovo singolo Love (Sweet Love) accompagnato da un videoclip che ha superato sei milioni di visualizzazioni su YouTube entrando anche nella Top40 dei brani più venduti in patria.

Ora, Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards e Jade Thirlwall hanno svelato l'uscita di un nuovo brano, ovvero Cut You Off, in arrivo sul mercato il 12 novembre. L'annuncio della distribuzione della canzone è stato fatto tramite un post sul profilo Instagram che vanta più di quattordici milioni di follower.

Cut You Off sarà disponibile nel giorno di uscita di Between Us, il disco che celebra la carriera di grande successo del gruppo con alcuni dei loro brani più iconici e tracce inedite.