Leigh-Anne Pinnock delle Little Mix ha avuto due gemelli da Andre Gray

La cantante delle Little Mix Leigh-Anne Pinnock e il giocatore del Watford Andre Gray sono diventati genitori per la prima volta

“Abbiamo chiesto un miracolo - Ha scritto la Pinnock - ne abbiamo ricevuti due. I nostri Cubbies sono qui.” Con queste parole Leigh-Anne Pinnock ha deciso di presentare i suoi due gemelli, nati il 16 agosto 2021. Una notizia a sorpresa per i fan delle Little Mix e della coppia, che hanno inondato il profilo della popstar di congratulazioni e auguri.

Le Little Mix continuano a stupire: dopo la nascita del figlio di Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain, è arrivata a sorpresa la notizia del parto di Leigh-Anne Pinnock. La 29enne, cantante della band britannica, ha postato una foto in cui le sue mani e quelle del compagno, il calciatore del Watford Andre Gray, tengono dolcemente i piedini dei loro due figli appena nati.

Leigh-Anne Pinnock e Andre Gray, la romantica storia d’amore

Giovani, ricchi e bellissimi: i due sono fidanzati da 5 anni e convoleranno presto a nozze. In attesa di poterli vedere in abiti da cerimonia, li possiamo ammirare come neo genitori di due gemelli. La proposta di matrimonio è arrivata al quarto anniversario, Andre ha scelto di allestire un cinema all’aperto e di far rivivere alla sua fidanzata la loro relazione sotto forma di film, circondati da candele e luci di sottofondo.

L’affascinante Leigh-Anne, solo pochi giorni prima del parto, aveva pubblicato una sua foto senza veli, in cui mostrava fiera il pancione. La dedica a quello che doveva essere il suo primo figlio, è stata “raddoppiata” con immensa gioia della coppia.

“Ho sognato a lungo il momento in cui ti avrei conosciuto, tenuto tra le braccia, guidato, insegnato qualcosa. È quasi ora.” Al momento non si conosce il motivo per cui i due giovani fidanzati non sapessero del secondo figlio, ma è probabile che lo spiegheranno presto nelle stories dei loro profili Instagram da milioni di follower.