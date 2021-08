Perrie Edwards delle Little Mix è diventata mamma per la prima volta

La cantante inglese Perrie Edwards e il marito Alex Oxlade-Chamberlain, giocatore del Liverpool, sono diventati genitori di un maschietto Condividi:

Fiocco azzurro per Perrie Edwards, celebre cantante delle Little Mix, e Alex Oxlade-Chamberlain, il campione del Liverpool. I due, in coppia dal 2016, sono diventati genitori per la prima volta e hanno deciso di annunciare la nascita del pargolo attraverso i loro seguitissimi profili Instagram.

“Welcome to the world baby 21/08/2021” è la dicitura apparsa sulla pagina IG della bellissima popstar, a corredo di due immagini in bianco e nero in cui appaiono prima una manina e un orecchio del neonato, poi la mano di Alex su cui si poggia il piedino del figlio. Le stesse parole e gli stessi scatti sono stati pubblicati anche dal calciatore e hanno ricevuto migliaia di commenti di auguri dai fan, ma anche dal mondo dello sport e dello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Perrie Edwards 🖤 (@perrieedwards) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain, la storia d’amore La relazione tra la Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain è iniziata a novembre del 2016, mentre l’ufficialità di quello che fino a quel momento era solo un “rumor” è arrivata a febbraio del 2017. I due, molto stimati su Instagram (12,8 milioni di follower lei, 4,8 milioni lui), hanno scelto di confermare la liaison tramite un post speciale, in cui apparivano nella romantica Parigi, intenti in un bacio appassionato di fronte alla Tour Eiffel. Amati e osannati sui social, entrambi sono molto attivi e pubblicano sia scatti della loro vita privata che fotografie in cui risultano indaffarati in ambito professionale. L’annuncio della gravidanza aveva innescato una pioggia di like e di commenti positivi e Perrie Edwards teneva in costante aggiornamento i fan sul suo “stato di grazia”. L’arrivo del piccolo di casa è stato letteralmente inondato da cuoricini e congratulazioni, molto apprezzati da entrambi, che si dicono “felici come non mai”.