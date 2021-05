La famiglia delle Little Mix si allarga: Perrie Edwards, dopo la sua collega Leigh-Anne Pinnock, ha annunciato di essere in dolce attesa. Il post su Instagram

Dopo aver annunciato lo slittamento della serie di concerti prevista per il prossimo anno a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, la girl band più esplosiva al mondo si allarga...E tra un record e l'altro, ecco che arriva la cicogna, anzi le cicogne. Il plurale è d'obbligo dato che in seguito al recente annuncio della gravidanza di Leigh-Anne Pinnock giunge oggi quello della collega Perrie Edwards. La cantante ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a corredo della lieta novella: è incinta del suo primo figlio con il compagno Alex Oxlade-Chamberlain. Il futuro papà, calciatore inglese del Liverpool, è felice quanto la mamma e insieme non vedono l'ora di accogliere la loro creatura.

