Little Mix, il nuovo singolo è No Time For Tears con Nathan Dawe

Nove anni di carriera festeggiati venerdì 11 dicembre con il raggiungimento di un nuovo traguardo, ovvero ben ventiquattro singoli certificati nel Regno Unito, mai nessun’altra girl band era riuscita in tale impresa.

Oltre centocinquanta certificazioni e più di cinquanta milioni di copie vendute in tutto il mondo, le Little Mix sono un vero e proprio fenomeno mediatico senza precedenti in grado di riscivere la storia del pop a suon di girl power, battaglie per i diritti civili e tanta indipendenza.