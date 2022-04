Eurovision 2022, 20.000 biglietti in vendita

Eurovision 2022, i biglietti

approfondimento

Per acquistare i biglietti per l'Eurovision bisogna andare sul sito di Ticketone, registrarsi e poi fare la propria scelta. Attenzione però, non si possono comprare più di quattro biglietti per utente. È possibile invece scegliere la serata e l'occasione che si preferisce: si possono acquistare biglietti per il Live show, trasmesso in diretta televisiva il 10 maggio (prima semifinale), il 12 (seconda semifinale) e il 14 maggio quando andrà in scena il gran finale. Non solo. Si possono scegliere biglietti anche per il Jury show, cioè lo spettacolo della giuria, previsto per 9, 11 e 13 maggio. Si tratta di una prova generale completa in cui le giurie voteranno i cantanti in gara. Ci saranno poi anche i Family show, le ultime prove generali organizzate all'ora di pranzo il 10, 12 e 14 maggio, in modo da consentire alle famiglie con bambini di partecipare allo spettacolo completo. I biglietti hanno prezzi diversi a seconda della serata e del posto e partono da un minimo di 10 euro per i posti senza visibilità (solo audio), fino ad arrivare a 350 euro per godere della finalissima dal Primo Anello. Grande attenzione, naturalmente, agli spettatori con disabilità: per loro è previsto un limitato numero di posti gratuiti.