Eurovision, l’Ucraina favorita alla vittoria secondo i bookmakers

Achille Lauro, è uscito il brano Stripper in gara all’Eurovision 2022

approfondimento

Eurovision Song Contest 2022, i The Rasmus in gara per la Finlandia

La classifica vede poi in seconda posizione l’Italia, in gara con Brividi di Mahmood e Blanco, vincitori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo (FOTO), medaglia di bronzo per la Svezia, da sempre una della nazioni più agguerrite nella competizione, tra le vittorie più iconiche quella degli ABBA con Waterloo nel 1974.